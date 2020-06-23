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В Клетне предпринимателя наказали за нарушение ТК РФ

Опубликовано Сегодня, 14:18

В Клетнянском районе прокуратура выявила нарушение трудового законодательства местным индивидуальным предпринимателем. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

Прокурорская проверка показала, что один из работников, будучи оформленным водителем грузовика, фактически выполнял функции сборщика изделий из дерева.

Такое положение дел противоречит ст. 22 ТК РФ, которая обязывает предоставлять работнику функционал исключительно в рамках должности, прописанной в трудовом договоре.

Прокуратура возбудила административное производство по факту нарушения трудового законодательства.

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