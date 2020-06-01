В Клинцах прокуратура требует от мэрии отремонтировать дороги

Прокуратура Клинцов получила коллективную жалобу горожан на качество дорог по улицам Ромашина, Татаринова и Щорса в райцентре. По результатам проверки изложенные в жалобе и интернете факты подтвердились. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

Прокурорская проверка показала, что на грунтовых дорогах присутствуют многочисленные гребенки и сдвиги (волны) и колейность по всей длине улиц. А на Ромашина и Татаринова нет ливневой канализации, поэтому во время дождей постоянно случаются подтопления частных подворий, расположенных на этих улицах.

Надзорное ведомство направило мэрии Клинцов представление с требованием привести дороги в надлежащий вид.