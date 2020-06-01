Брянский экскаваторщик устроил водное шоу на затопленной дороге

В соцсети ТикТок пользуется большой популярностью снятый в Брянске ролик о странных действиях экскаваторщика.

В кадре видно, как стоящий рядом с затопленной после дождя проезжей частью улицы экскаватор набирает в ковш воду, поднимает ковш и выливает его содержимое на другое место на ту же проезжую часть.

Комментаторы предполагают, что машинист экскаватора создает видимость работы или пытается ковшом вычерпать воду, но у него это не получается, потому что он только этому учится.