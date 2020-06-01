У Центрального рынка в Брянске заработал новый светофор
У Центрального рынка в Брянске начал работать новый светофор. Об этом сообщила участница группы «Типичный Брянск» во ВКонтакте.
«Поставили светофор на въезде в советский рынок. Справа паркуются машины и если со стороны рынка едут машины и стоят на красном светофоре, то заехать на рынок нереально. Приходится стоять либо на дороге, либо на пешеходном переходе. Могли бы поставить знак "Остановка запрещена"», — написала она.
Не в восторге от нововведения и большинство комментаторов.
«Похоже, что кто-то заработав на бордюрах открыл светофорную фабрику. Держись любимый город зимой будем стоять наглухо», — написал один из них.
А другой возразил, что проблема не в светофоре, а в водителях.
«Реальная проблема - тупые люди. Там справа есть парковка, еще правее тоже парковочные места. И уж если совсем припёрло, то можно поискать место на Октябрьской или во дворах рядом», — пишет он.
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