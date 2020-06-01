Брянца возмутил беспорядок в сквере у школы №9

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонаткте пожаловался в соцсети на беспорядок в сквере возле брянской школы №9.

По его словам, в сквере постоянно намусорено, на лавочках спят бездомные, а полицейские, хотя и регулярно патрулируют сквер, плохо гоняют бездомных и тех, кто мусорит.

«Отважные сотрудники ППС должны хотя бы разгонять неадекватно ведущих себя, которые собственно и приаели жтот сквер в такое состояние!», — написал он в ответ на один из комментариев.

Комментаторы посоветовали ему самому убрать мусор и купить бездомным квартиры. Отмечается также, что бездомные тоже люди и тоже должны где-то спать.

Один из комментаторов отметил, что состояние сквера более-менее приемлемо на фоне того, как он выглядел после 90-х.