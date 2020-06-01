В Унечском районе массово погибли пчелы

Участник сообщества «Черный список. Брянск» во ВКонтакте сообщил о массовой гибели пчел в Унечском районе Брянщины. Он написал, что погибли 400 пчелосемей и приложил к публикации видеоролик, снятый на одной из пострадавших пасек района.

В кадре видно множество мертвых пчел на прилетных досках ульев.

Причина случившегося — предположительно использование местным фермером ядохимикатов при обработке полей. Эта процедура производится каждый год, но по закону аграрии за два дня должны предупреждать о ней пасечников, чтобы те на время, пока на полях яд, держали своих пчел закрытыми в ульях.

Массовая гибель пчел имела место на Брянщине сразу в нескольких районах в июле прошлого года. Официально причиной было названо использование фермерами дешевых дженериков для обработки полей.