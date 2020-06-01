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В Новозыбкове легковушка въехала под кузов КАМАЗа

Опубликовано Сегодня, 11:20

На улице Рошаля в Новозыбкове накануне случилось ДТП с двумя пострадавшими. Фото с места аварии были опубликованы в местном сообществе автомобилистов во ВКонтакте, позже появилась и официальная информация с места происшествия от пресс-службы МВД.

По предварительной версии, водитель Жигулей не рассчитал дистанцию и скорость. И когда ехавший впереди него КАМАЗ притормозил на повороте, лековой автомобиль влетел капотом к нему под кузов.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения Правил дорожного движения.

Сообщается, но пока без официального подтверждения, что сам водитель ВАЗа отделался ушибами, а вот его пассажирка 29 лет получила серьезную травму и может остаться инвалидом.

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