В Новозыбкове легковушка въехала под кузов КАМАЗа

На улице Рошаля в Новозыбкове накануне случилось ДТП с двумя пострадавшими. Фото с места аварии были опубликованы в местном сообществе автомобилистов во ВКонтакте, позже появилась и официальная информация с места происшествия от пресс-службы МВД.

По предварительной версии, водитель Жигулей не рассчитал дистанцию и скорость. И когда ехавший впереди него КАМАЗ притормозил на повороте, лековой автомобиль влетел капотом к нему под кузов.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения Правил дорожного движения.

Сообщается, но пока без официального подтверждения, что сам водитель ВАЗа отделался ушибами, а вот его пассажирка 29 лет получила серьезную травму и может остаться инвалидом.