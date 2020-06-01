Брянцев предупредили о штрафоопасном светофоре

Участник сообщаества «Типичный Брянск» во ВКонтакте предупредил водителей о коварном светофоре на перекрестке улицы Фокина и проспекта Ленина, напротив драмтеатра.

Все дело в том, что на недавно уложенном асфальте нет стоп-линии, а установленный там дорожный знак «Стоп» многие водители не замечают. А установленная в этом месте камера видеофиксации исправно фиксирует нарушения, и водителям вскоре приходят «письма счастья» от ГИБДД с требование уплатить 800 рублей штрафа.

Комментаторы отмечают, что согласно Правилам дорожного движения знак «Стоп» и стоп-линия на дороге равнозначны, а ситуация, когда знак есть, а линии нет, допускается. Однако некоторые поблагодарили автора за предупреждение.