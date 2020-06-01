В крыше новой остановки на «Литии» образовались огромные дыры
Участник сообщества «Тревожный Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фотографию остановки общественного транспорта на «Литии», в крыше которой образовались огромные дыры.
«Вот такой одноразовый остановочный чудо-пaвильон на Литии. Наверняка сделан безруким "подрядчиком" Васей из группы в контакте "Халтура Брянск". Через дорогу находится остановочный павильон, который стоит со времен СССР. И он простит ещё много лет - поверьте. И от урагана защитит, и от вторжения инопланетян. Единственное от чего не защитит - от безруких проектировщиков остановочных павильонов в Брянске. Специалисты из мэрии! Не смейте трогать/менять ту остановку. А эту можете забрать и поставить у себя на площади Ленина - как "образец" ! Все равно от неё никакого толка...», — написал автор публикации (публикуется с небольшими правками по цензурным соображениям).
«Главное отмыть денег побольше, а из чего сделать, неважно. Чем быстрее сломается, тем раньше снова закажут изготовление!», — считает один из комментаторов.
Один другой участник обсуждения предположил, что на остановку прилетел салют в честь Дня Победы.
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