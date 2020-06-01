Реальное число наркоманов на Брянщине оценили в 9-10 тыс. человек

На Брянщине состоят на учете как наркоманы 4 тысячи жителей региона, а реальное количество потребителей наркотиков оценивается в 9-10 тыс. человек. Об этом сообщил региональный депратамент здравоохранения в честь Международного дня борьбы с наркоманией, который отмечается сегодня.

В целом же по стране зарегистрировано по состоянию на прошлый год 450 тыс. человек, а реальное количество наркоманов оценивается в 5 млн. человек.

В департаменте напомнили, что последствия воздействия наркотиков на психику человека необратимы, а негативное влияние их потребление оказывает на весь организм — легкие, печень, почки, а особенно — на мозг. Пытаясь не пропустить отраву, капилляры мозга сужаются. Это и вызывает ощущение легкости и беззаботности после употребления наркотика, но последствия для мозга разрушительны.

Тем же, кто уже начал систематически употреблять наркотики, в департаменте советуют обратиться к специалистам для лечения — и чем раньше, тем лучше.