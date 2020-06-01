В Сураже прокуратура заставила мать выделить доли в доме детям

В Сураже районная прокуратура заставила местную жительницу выделить детям доли в купленном за материнский капитал доме и земельном участке, на котором он построен.

Прокурорская проверка показала, что после рождения второго ребенка женщина оформила сертификат на материнский капитал и использовала эти деньги для покупки дома. А вот доли в нем детям, как того требует закон, не выделила.

Прокуратура направила в суд иск, который был удовлетворен. Ответчица решение суда исполнила и выделила своим детям доли в доме и земельном участке, на котором он построен.