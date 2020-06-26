Из брянского аэропорта за воскресенье отправилось 10 рейсов

За минувшее воскресенье из брянского аэропорта отправилось 10 рейсов. Об этом сообщается в его группе во ВКонтакте.

«Москва - Брянск, Брянск - Симферополь, Казань - Брянск, Брянск - Анапа, С.Петербург - Брянск, Брянск - С.Петербург, Симферополь - Брянск, Брянск - Москва, Анапа - Брянск, Брянск -Казань. А вечером даже образовалась небольшая очередь из самолетов ... Взлетали с интервалом около 5 мин», — говорится в сообщении.

Комментаторы пишут, что это хорошая новость, и желают аэропорту дальнейшего развития и удачных полетов.