Из брянского аэропорта за воскресенье отправилось 10 рейсов
За минувшее воскресенье из брянского аэропорта отправилось 10 рейсов. Об этом сообщается в его группе во ВКонтакте.
«Москва - Брянск, Брянск - Симферополь, Казань - Брянск, Брянск - Анапа, С.Петербург - Брянск, Брянск - С.Петербург, Симферополь - Брянск, Брянск - Москва, Анапа - Брянск, Брянск -Казань. А вечером даже образовалась небольшая очередь из самолетов ... Взлетали с интервалом около 5 мин», — говорится в сообщении.
Комментаторы пишут, что это хорошая новость, и желают аэропорту дальнейшего развития и удачных полетов.
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