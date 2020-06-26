На улице Желябова возник провал под контейнерной площадкой

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал видеоролик о провале, который после череды сильных дождей образовался под контейнерной площадкой у дома по улице Желябова, 47.

В кадре видно, как вода скопилась во дворе вокруг контейнерной площадкой и собранного на ней мусора и стекает вниз, продолжая размывать земляную насыпь под площадкой. Автор ролика за кадром предсказывает, что скоро все это упадет в обрыв.

Он также критически отзывается о своей управляющей компании, которая, по его словам, не вывозит из двор мусор.