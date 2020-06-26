В Дятькове умер певец Владимир Монастырский

В Дятькове в субботу умер от онкологического заболевания 54-летний певец Владимир Монастырский. О его смерти в понедельник сообщило местное СМИ «Дятьковский вестник».

В некрологе говорится, что Монастырский обладал уникальным голосом, позволявшим ему исполнить произведение любого жанра — от классики и духовной музыки до народных и экстрадных песен.

Отмечатеся, что поклонники его таланта знали о суровом диагнозе, но до последнего надеялись на чудо, и смерть певца стала для них потрясением.

«Наши дружеские встречи будут беднее без его искромётного юмора, заразительного смеха, нескончаемой энергии. Его качества такие как активность, жизнерадостность, творческая неуемность – были для всех нас примером. Он останется в нашей памяти большим другом, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации, а голос талантливого артиста будет звучать в наших сердцах!», — говорится также в некрологе.