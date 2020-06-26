Прокуратура оштрафовала директора хлебокомбината №1
Прокуратура Фокинского района Брянска провела проверку по жалобе работников Брянского хлебокомбината №1 и выявила на предприятии нарушения трудового законодательства. Об этом сообщила областная прокуратура.
Приказ руководителя комбината о наложении трудового взыскания на работника не был в течение трех дней издан работнику под роспись, а водителей не ознакомили вовремя с графиком сменности.
Прокурор направил директору представления устранить выявленные нарушения. По результатам его рассмотрения два ответственных работника комбината получили дисциплинарные взыскания. А на самого директора комбината прокуратура возбудила административное дело о нарушении трудового законодательства. Это чревато для него штрафом.
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