Брянские чиновники и лидеры волонтеров возложили цветы к вечному огню

Брянские чиновники и лидеры волонтеров в честь отмечаемого в понедельник Дня партизан и подпольщиков возложили цветы к вечному огню на площади партизан.

В церемонии участоввали начальник управления молодежной политики и общественных инициатив регионального департамента внутренней политики Мария Раевская, руководитель центра по развитию общественного движения и общественных инициатив Юлия Устинова и волонтеры центра и штаба «Мы вместе».

Для Брянщины, более 60 тысяч жителей которой в годы Великой Отечественной войны сражались с врагом в партизанских отрядах и в подполье эта дата имеет особый смысл.

Фото: РИА Стрела.