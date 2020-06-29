Капремонт двора на Вокзальной улице выполнен на 95%

Готовность капремонта двора дома №140 по Вокзальной улице областного центра оценивается в 95%. Об этом сообщила мэрия Брянска.

Общая площадь двора составляет 3 тыс. м2, заасфальтировано почти 2,4 тыс. м2. Новый асфальт появился на проезжей части, тротуарах и подходах к подъездам. Подрядчик установил во дворе газонное ограждение, почти на 750 м2 расширил парковку, смонтировал светодиодные светильники на фасаде. На очереди завершение установки детской площадки, скамеек и урн.

По условиям муниципальной программы капремонта жильцы дома софинансировали 5% стоимости работ.

Всего в Брянске этим летом капитально тремонтируют 10 дворов, на это город выделил свыше 60 млн рублей.