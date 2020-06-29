Ремонт двора на Ново-Советской улице идет к завершению

В Бежицком районе подрядчик завершает капитальные ремонт двора домов №№152, 154 и 156 по Ново-Советской улице и №155 по Дятьковской. Об этом сообщила мэрия Брянска.

Вот дворе площадью почти 3900 м2 строители уложили асфальт, установили 0,5 км бордюров, расширили на 330 м2 парковку и смонтировали на фасады домов светодиодные светильники. На очереди посадка газона площадью более 500 м2 и завершения монтажа качелей и другого оборудования на детской площадке.

Готовность двора оценивается более чем в 90%.

В этом году в Брянске отремонтируют 10 дворов во всех районах города. Городской бюджет выделил на это более 60 млн рублей. 5% стоимости работ софинансируют жители домов, во дворах которых делается капитальный ремонт.