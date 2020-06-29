В Брянске вручили медаль офицеру Росгвардии

Начальник регионального управления Росгвардии Олег Набока вручил медаль «За отличие в охране общественного порядка» старшему лейтенанту полиции Роману П., который работает в инженерно-техническом отделении ОМОН. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Указ о награждении росгвардейца подписал глава государства Владимир Путин.

Награда была присуждена за высокие показатели в работе.

Роман специализируется на идентификации и обезвреживании взрявных устройств и взрывчатки. В ОМОН он служит больше 15 лет, не раз выезжал в командировки на Северный Кавказ. Коллеги считают его профессионалом высокого уровня, готовым к риску, надежным и скромным.