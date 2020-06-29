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Водитель АО «Чистая планета» попал на обложку федерального журнала

Опубликовано Вчера, 15:50

Водитель брянского регионального оператора по обращению с ТКО Егор Аниканов стал лицом обложки глянцевого отраслевого журнала о бережном отношении к экологии.

Июньский журнала RRR, который выпускает ассоциация «Чистая страна», неслучайно вышел под хештегом #вместе_справимся. Одна из главных тем номера – как пандемия повлияла на отрасль обращения с отходами в нашей стране и как региональные операторы работают в новых условиях.

Так, коронавирус превратил работу 27-летнего водителя АО «Чистая планета» Егора Аниканова в экстремальную. Молодой человек пришел на работу в компанию регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области около года назад. Он занимается сбором и транспортированием медицинских отходов из лечебных учреждений Брянска. В условиях пандемии его работа теперь связана с риском для здоровья. Но Егора это не пугает:

- Это моя работа. И коронавирус – не повод ее менять. Главное – работать в защитном костюме, маске и перчатках и соблюдать все меры безопасности. Пандемия – это испытание для всех. Нужно преодолевать жизненные трудности достойно, поддерживая и помогая друг другу, а не ждать, когда всё уладится, прячась за спиной соседа, - убежден Егор Аниканов. – Я не считаю, что моя, пусть и опасная теперь, работа – особенная. Конечно, не ожидал, что моё фото разместят на обложке федерального отраслевого журнала. Спасибо. Приятно, что заметили. Регоператорам, как и многим другим предприятиям и сферам деятельности, в условиях пандемии работать непросто, но уверен, что вместе мы обязательно справимся!

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