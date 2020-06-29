Водитель АО «Чистая планета» попал на обложку федерального журнала
Водитель брянского регионального оператора по обращению с ТКО Егор Аниканов стал лицом обложки глянцевого отраслевого журнала о бережном отношении к экологии.
Июньский журнала RRR, который выпускает ассоциация «Чистая страна», неслучайно вышел под хештегом #вместе_справимся. Одна из главных тем номера – как пандемия повлияла на отрасль обращения с отходами в нашей стране и как региональные операторы работают в новых условиях.
Так, коронавирус превратил работу 27-летнего водителя АО «Чистая планета» Егора Аниканова в экстремальную. Молодой человек пришел на работу в компанию регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области около года назад. Он занимается сбором и транспортированием медицинских отходов из лечебных учреждений Брянска. В условиях пандемии его работа теперь связана с риском для здоровья. Но Егора это не пугает:
- Это моя работа. И коронавирус – не повод ее менять. Главное – работать в защитном костюме, маске и перчатках и соблюдать все меры безопасности. Пандемия – это испытание для всех. Нужно преодолевать жизненные трудности достойно, поддерживая и помогая друг другу, а не ждать, когда всё уладится, прячась за спиной соседа, - убежден Егор Аниканов. – Я не считаю, что моя, пусть и опасная теперь, работа – особенная. Конечно, не ожидал, что моё фото разместят на обложке федерального отраслевого журнала. Спасибо. Приятно, что заметили. Регоператорам, как и многим другим предприятиям и сферам деятельности, в условиях пандемии работать непросто, но уверен, что вместе мы обязательно справимся!
Новости регионов
|« Июль 2020 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Задавайте вопросы, УФАС на связи Внимание: семинар и брифинг
25 июня 2020 года в помещении Брянского УФАС России по адресу г. Брянск, ул. Дуки, д.80 состоялся семинар и брифинг по средствам видеоконференц-связи по теме: «Общие требования к рекламе при телевизионном вещании»
«Ростелеком» завершил монтаж и пусконаладку системы видеонаблюдения на стадионе брянского «Динамо». Работы проводились в рамках реализации программы «Безопасный регион».
С постепенным снятием ограничений, действовавших из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионах Российской Федерации, для обеспечения перевозки пассажиров в начале июля меняется периодичность курсирования поездов, связывающих Брянск с Москвой и Санкт-Петербургом.
В группе «Россети» подвели итоги второго, заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В число его победителей и призеров вошли 12 учащихся девятых и десятых классов, представляющих регионы деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.