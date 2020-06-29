В Фокинском районе ЧОП задерживал зарплату охранникам

Прокуратура Фокинского раойна Брянска провела проверку по коллективной жалобе сотрудников зарегистрированного в районе частного охранного предприятия.

Оказалось, что зарплата охранникам в нарушение трудового законодательства выдавалась не дважды, а один раз в месяц.

Надзорное ведомство возбужило на предприятие административное дело по факту несвоевременной выплаты зарплаты и вынесла руководителю ЧОПа представление устранить нарушения.