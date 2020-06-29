В Суземке многодетная семья получит соцвыплату после вмешательства прокуратуры

Загорелся кроссовер Peugeot 3008, огонь перекинулся на седан Peugeot 408 и на строение рядом.

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С начала пандемии в регионе более 4,5 тысяч человек инфицированы COVID-19.

В этом году планируется благоустроить 16 придомовых территорий.

Многодетная мать из Суземского района пожаловалась в прокуратуру, что районный центр социального обслуживания населения не рассмотрел в положенный срок ее заявление на выделение по социальному контракту субсидии на покупку сельхозтехники. Об этом сообщила областная прокуратура.

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