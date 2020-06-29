В Суземке многодетная семья получит соцвыплату после вмешательства прокуратуры
Многодетная мать из Суземского района пожаловалась в прокуратуру, что районный центр социального обслуживания населения не рассмотрел в положенный срок ее заявление на выделение по социальному контракту субсидии на покупку сельхозтехники. Об этом сообщила областная прокуратура.
По факту несоблюдения сроков рассмотрения заявления прокуратура вынесла руководство ЦСО представление устранить нарушение.
В итоге семья получила положенные деньги, а виновный сотрудник ЦСО — взыскание.
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