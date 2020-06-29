Юная певица из Брянска выступила на празднике выпускников в Санкт-Петербурге

Юная певица из Брянска Анастасия Гладилина стала участницей традиционно проводимого в Санкт-Петербурге летом праздника выпускников «Алые паруса».

Сам праздник проводился в этом году в дистанционном формате. Однако основные атрибуты, в частности, проход бригантины с алыми парусами под грохот фейерверка, были сохранены. Только бригантина в этом году прошла не по Неве, а по Финскому заливу. А благодаря прямой трансляции в эфире федерального Пятого канала посмотреть это зрелище могли все россияне, а не только петербуржцы.

Анастасия в эфире исполнился старинный романс на берегу Невского залива под звуки фейервера.