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Брянцы продолжают голосовать по изменениям в Конституцию

Опубликовано Сегодня, 10:27

Голосование началось с 25 июня и сегодня его последний, главный день. Высказаться о будущем России можно до 20.00 на своем участке.
По информации «Брянской учительской газеты», вчера на участке №145 проголосовала многодетная мама и педагог Татьяна Андронова. Преподаватель начальных классов школы № 51 пришла на участок общероссийского голосования с сыновьями подростками и маленькой дочерью. Старший сын и глава семейства также выразят свое мнение, но чуть позже.
Взрослые представители многодетной семьи Андроновых убеждены, что участвовать в столь значимых для страны и ее жителей событиях – долг каждого.
— Надеюсь, брянцы придут на участки и выскажут свое мнение, — сказала женщина. Она также отметила, что на участке, к которому прикреплена семья, соблюдены все меры санитарной безопасности. Люди сохраняют дистанцию.

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