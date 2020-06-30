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Брянцы жалуются на засилье комаров

Опубликовано Сегодня, 08:19

Участники сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте жалуются на засилье комаров. Отмечается, что насекомые в этом году отличаются повышенной активностью.

Брянцы констатируют, что из-за комаров невозможно выйти во двор даже в жаркий полдень, они залетают в места, где прежде их не было, в частности, на восьмой и даже тринадцатый этаж, антирепиленты действуют в лучшем случае в течение 15 минут, а волдыри после укусов, особенно у детей, больше, чем обычно.

Некоторые участники дискуссии иронизируют, что у комаров тоже закончилась самоизоляция, и теперь они наверстывают упущенное. Другие объясняют рост их активности аномально теплой зимой и жарким летом.

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