Брянская инстаблогерша проехалась по двору на крыше автомобиля

Брянская инстаблогерша Тася в очередной раз отличилась. В своем аккаунте в Инстаграме девушка опубликовала ролик, запечатливший, как она катается на крыше автомобиля.

В кадре видно, как юноша помогает ей забраться на крышу автомобиля, а затем садится за руль и с Тасей на крыше едет по двору многоэтажки.

Ранее Тася по заданию подруги разбила телевизор в кафе, выгуляла юношу в БДСМ-костюме на поводке в районе Кургана Бессмертия и изображала попрошайку.