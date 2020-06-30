Брянцы обсуждают массовую гибель рыбы на Орлике

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовал фотографии мертвых рыб на Орлике. Он утверждает, что массовая гибель была обнаружена после спада уровня воды.

Участники дискуссии высказывают разные версии случившегося. Но преобладает ранее озвученная специалистами, что причиной мора рыб стало вызванное жарой гниение растительности.

«Десногорск спустил воду. Затопило поля,кусты, в общем зелень, которая, в свою очередь, при 30 градусной жаре начинает гнить, забирая кислород. Обильные дожди были за две недели до спуска воды с Десногорска, собственно, потому и спустили. Вся вода от дождей через поля шла в водоемы, что логично. И во время этих самых дождей, и после них никакого замора не было. Странно да? Дожди прошли, яды смыло. а рыба не дохла. А начался замор, когда спустили Десногорск, затопив поля, и ударила жара», — пишет один из комментаторов.