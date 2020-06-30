Брянцы обсуждают в соцсети очередь в Макдональдс

Один из участников сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте разместил в паблике фотографию очереди в Макдональдс и сравнил ее со временами, когда в таких же очередях люди стояли за «молоком по талонам».

Большинство комментаторов отмечает, что очереди в СССР были, в том числе за туалетной бумагой, которую продавали по две пачки в руки, но молоко по талонам не продавалось никогда.

Многие отмечают сомнительное качество еды в заведении и пеняют посетителям, что те выстроились в очередь за такой гадостью.