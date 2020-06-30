В Брянск доставили партию помощи от Красного креста

В Брянск прибыла партия помощи от Красного креста, в которую входят 700 кг гигиенических и продуктовых наборов.

Все они будут распределены между организациями и партнерами Красного креста в городе.

Гуманитарную помощь в областной центр Красный крест отправляет в рамках проекта по противодействию пандемии коронавируса.