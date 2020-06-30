Сотрудники ГУ МЧС раздают в Мглинском районе противопожарные памятки

В Мглинском районе сотрудники ГУ МЧС обходят дворы, проводят с жителями беседы на тему противопожарной безопасности и раздают им памятки, как не допустить пожара и что делать, если он все же случился.

Жителям района разъясняют также правила безопасного поведения на воде.

Провести такую профилактическую акцию сотрудников ГУ МЧС заставила аномальная жара, стоящая в регионе этим летом.

Все беседы проводятся с использованием средств защиты и соблюдением социальной дистанции.