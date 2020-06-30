МЖД укоротит маршрут поездам Брянск — Унеча

Всё ли готово к ЕГЭ в регионе? Полностью ли оборудованы пункты проведения экзамена? Как обеспечат их безопасность, в том числе с точки зрения профилактики коронавирусной инфекции? Закуплена ли техника, готовы ли к работе специалисты? Эти и другие вопросы обсудили на совещании под председательством губернатора Алексея Островского.

В регионе коронавирус диагностировали у 4659 человек.

Ограничения будут действовать с 1 по 30 июля.

Несмотря на смягчение режима самоизоляции на Московской железной дороге продолжаются мероприятия по санитарной обработке подвижного состава, необходимые для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Причиной такого решения стал запланированный на эти даты ремонт пути.

С 5 по 7 июля пригородные поезда №№6303 и 6306 будут следовать до станции Рассуха.

В Брянске временно укротят маршрут поездам Брянск — Унеча. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

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