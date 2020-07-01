Власти Брянщины ограничили движение фур по федеральной трассе
С пятницы вступили в действие ограничения движения фур по трем участкам федеральной трассы А-240.
Участок между 174 км в Клинцовском районе и 184 км в Новозыбковском закрыт для большегрузов до 15 декабря.
До 30 ноября будущего года закрыт для автомобилей, габариты которых превышают 3,5 м, участок со 184 по 194 км в Новозыбковском районе.
Участок со 194 по 216 км закрыли для большегрузов до 30 ноября 2022 года.
На всех этих участков запланирован ремонт дороги.
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