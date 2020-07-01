Брянские сотрудники ГАИ записали клип в честь дня рождения своей службы

Брянские сотрудники ДПС записали музыкальный клип в честь 84-летия со дня образования ОРУД — ГАИ — ГИБДД. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники дорожной полиции исполнили римейк песни о своей службе.

«Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения как в Брянской области, так в целом по стране сохраняют высокую социальную значимость и находятся в центре внимания органов государственной власти и общества. Важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играют сотрудники ГИБДД. Они всегда на посту и именно от их умелых действий и самоотверженной работы зависит безопасность движения», — говорится в сообщении пресс-службы.