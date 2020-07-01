Власти Брянска запретят стоянку на улице Горбатова

На улице Горбатова в Брянске будет ограничена стоянка машин. Об этом в пятницу сообщила мэрия областного центра.

Знаки, запрещающие стоянку, обозначающие зону действия запрета и предупреждающие потенциальных нарушителей о работе эвакуатора, появятся между домом № 49 по улице Горбатова и ее пересечением с улицей Костычева.

Дата, когда начнет действовать запрет, и причина его введения не утоняются.