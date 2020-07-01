В Мглинском районе прокуратура требует убрать несанкционированные свалки

Несмотря на смягчение режима самоизоляции на Московской железной дороге продолжаются мероприятия по санитарной обработке подвижного состава, необходимые для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Из сквера Памяти героев его перенесут в Реадовский парк.

За минувшие сутки шесть человек попались на уловки мошенников.

С 3 июля скоростной электропоезд «Ласточка» возобновляет курсирование между Москвой и Смоленском. Ранее рейсы были временно приостановлены в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Районная прокуратура обратилась в суд с иском обязать власти района убрать свалки. Иск удовлетворен в полном объеме.

Районные власти вопреки требованиям закона мер по ликвидации этих свалок не принимали.

В Мглинском районе прокуратура выявила вдоль дороги Мглин — Почеп несколько несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Об этом сообщила в пятницу прокуратура Брянской области.

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