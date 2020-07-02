В Брянске студенты из Африки устроили танцы на пляже

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали видеоролик с танцующими под англоязычную музыку на пляже на берегу озера Орлик-5 чернокожими студентами.

Мнения участников сообщества разделились. Многие восхищаются пластикой танцоров и отмечают, что они не пьют у всех на виду и никому не мешают. Но хватает и откровенно расистских высказываний.

«Ребята культурно отдыхают , никому не мешают , не бухают и не цепляются к окружающим , как некоторые местные . Что Вы ведете себя как дикари : '' Глянь , глянь, ''чернокожие'' танцують! ''», — возмутилась расистским комментариям одна из участниц обсуждения.