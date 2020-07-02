В поселке Октябрьском парашютист приземлился на столб

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали ролик, запечатлевший нештатную ситуацию при прыжке с парашютом. Парашютист приземлился на столб.

Автор публикации пишет, что это случилось в поселке Октябрьский, а второй парашютист приземлился примерно в 0,5 км от места инцидента. Комментаторы предполагают, что инцидент произошел из-за сильного ветра или ошибки пилота.

В кадр попал также диалог парашютиста с местными жительницами. Мужчина улыбается в ответ на констатацию ими «удачного приземления» и просит дать куда-то позвонить, видимо, сообщить о случившемся. Женщина за кадром советует ему не трогать парашют, висящий на столбе, и не пытаться его снять, чтобы не ударило током. Парашютист заверяет, что делать этого не будет.

Очевидцы в комментариях пишут, что один из проводов порвался. Но отмечают, что провод можно починить, а главное — что парашютист жив и не пострадал.