На Володарке молодые брянцы устроили чемпионат по плевкам

Участники брянских пабликов во ВКонтакте пожаловались на молодых людей, которые устроили в микрорайоне Речной чемпионат по плевкам и мешали спать соседмя.

«Разве это нормально? Помойму это клиника, что в головах у этих дэбилов, которые в микрорайона "Речной" Володарского района устроили какой-то чемпионат по тому, кто из них тупее и сможет плюнут дальше. Причём не только парни, но и девушки, с которыми они шумели всю ночь и не давали спать соседям, вызывали даже полицию, но что-то подсказывает, что бесполезно», — пишет автор публикации в группе «Подслушано Брянск».

Комментаторы спросили, кто победил, но ответа пока не получили.