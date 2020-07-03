Брянский аэропорт обслужит рекордное количество рейсов

Брянский аэропорт в воскресенье готовится обслужить рекордное количество рейсов. Об этом говорится в сообщении в его группе во ВКонтакте.

«Пока аэропорт готовится к завтрашним рекордам по количеству рейсов - всего 12 ( два Симферополя, Казань, Анапа, Москва, С.Петербург и обратно, а если еще "притянуть за уши" Екатеринбург», — пишет автор публикации.

Он также сообщает, что в аэропорту подешевел керосин.

«Крайний раз, когда мы публиковали стоимость, за тонну топлива цена была около 42000р., сейчас она составила 33793р. и подешевела с предыдущего месяца на 7.9%. На данный момент в Брянске одна из самых низких цен на керосин», — пишет он.

Отразится ли это обстоятельство на цене билетов или количестве транзитных посадок для дозаправки, не уточняется.