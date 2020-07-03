Брянская блогерша Тася в очередной раз отличилась

Известная экстравагантными выходками брянская молодая инстаблогерша Тася продемонстрировала очередную «пощечину общественному вкусу». Об инциденте рассказала в соцсетях сама Тася, а ее сообщение растиражировали брянские сообщества во ВКонтакте и некоторые СМИ.

На сей раз девушка подкралась к прохожему сзади и вылила на него стакан пепси-колы.

Одной из предыдущих выходок Таси стало катание на крыше автомобиля. Как мы сообщали ранее, после публикации ролика с записью этой поездки в соцсетях и СМИ ОГИБДД по Брянску идентифицировал и наказал водителя. Тому пришлось заплатить штрафы за перевозку пассажиров вне салона и езду непристегнутым — по 1 тыс. рублей за каждое нарушение. Еще раньше Тася по заданию другой блогерши разбила телевизор в кафе и выгуляла на поводке облаченного в БДСМ-костюм молодого мужчину возле Кургана Бессмертия.