Брянцев пригласили на фестиваль «МотоРыльск»

Брянцев приглашают поучаствовать в фестивале «МотоРыльск», который состоится 11 июля на пляже в окрестностях города Рыльска Курской области.

Днем заезда обозначено 10 июля, а на 11 намечены основные мероприятия. Билеты по цене 750 рублей можно купить на входе.

На территорию, где будет проводиться фестиваль, не допустят гостей младше 18 лет.

Некоторую специфику наложила также пандемия коронавируса. В местах, где это больше всего нужно, будут установлены емкости с дезинцифирующими средствами, гостям придется соблюдать социальную дистанцию, а каждый из них подпишет документ, что берет на себя всю меру ответственности за риски, связанные с участием в массовом мероприятии.