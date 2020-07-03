Брянцы в соцсети жалуются на ржавую воду из крана

Анонимный участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте из 10 микрорайона пожаловался на качество воды из крана.

«В 10 микрорайоне уже пару недель из под крана течёт вот ЭТО! Фото не совсем передаёт весь цвет всего этого Гов***а! К тому же, в ванной ужасно пахнет тиной!!! Звонили в ЖЭК, говорят, что все исправят, но что-то ничего не меняется. Как в такой воде мяться? Я уже молчу о том, как это пить...», — написал он.

Комментаторы отмечают, что аналогичная ситуация с водой по всему городу, а один со ссылкой на Брянскгорводоканал сообщил, что там поясняют качество воды ситуацией в Десногроске и отмечают, что пока там положение не нормализуется, ничего сделать с водой они не могут.