У мини-бегемотов в брянском зоопарке родилась тройня
У мини-бегемотов в брянском зоопарке возле Кургана Бессмертия родилась тройня. Об этом сообщается на странице зоопарка во ВКонтакте.
«И вновь мини бегемотики порадовали своим потомством. Три малыша», — пишет автор сообщения.
В соцсети опубликован также видеоролик, запечатливший, как новорожденные резвятся под присмотром матери.
Мини-бегемоты живут в брянском зоопарке три года и каждый год приносят потомство, по отношению к которому очень заботливы. Сам этот вид появился в 70-е годы прошлого века. Мини-бегемотики миролюбивы и нравятся детям.
Один из комментаторов спросил, открылся ли уже зоопарк. Но ответа пока не получил.
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