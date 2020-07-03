На Орловской улице подрядчики капитально ремонтируют два двора
В Бежицком районе подрядчики ремонтируют два прилегающих друг к другу двора у домов №№8 и 10. Об этом в понедельник сообщила мэрия Брянска.
Общая площадь дворов более 5 800 м2.
У дома №8 подрядчик заасфальтировал тротуар и подходы к подъезда, установил светодиодные светильники на фасаде, расширил парковку, чем увеличил площадь внутридворового проезда. Он также подготовил под асфальтирование территорию площадью 2 400 м2, уложил там щебеночное основание, а в ближайшие дни намере заасфальтировать. Одновременно во дворе монтируются урны и лавочки.
Аналогичные работы идут и в соседнем дворе. Там подрядчик устанавливает ограждение газона, уложил новый асфальт во дворе на площади свыше 2 000 м2 и закончил обустройство тротуара.
На очереди установка в обоих дворах детских и спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, качелями, каруселями, песочницами, футбольными воротами, баскетбольными щитами и стойками для волейбола.
Ремонт двух дворов на Орловской обойдется более чем в 14 млн рублей. 5% этой суммы вносят жители на условиях софинансирования.
Всего в Брянске за лето капитально отремонтируют по федеральной программе формирования комфортной городской среды 10 дворов. Это обойдется более чем в 60 млн рублей.
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