В Брянске сносят ветхие дома

В Брянске строители продолжают сносить многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба мэрии.

Сейчас таких домов в городе 30, шесть из них уже снесены, еще столько же запланированы к сносу до конца года. В числе снесенных ветхих домов, в частности, располагавшийся по Луначарского, 44. Он был признан аварийным в 2008 году, а статуса объекта культурного наследия не имел.

Сейчас строители сносят дома на Металлистов, 18, в Белых Берегах по ул. Коминтерна, 1, и на Урицкого, 53, в Советском районе города.

До конца года запланированы к сносу еще три аварийных барака.