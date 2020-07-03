В соцсети рассказали о тарифах из Брянска на ближайшие рейсы в Сочи

Администраторы неофициальной группы брянского аэропорта во ВКонтакте рассказали о ценах авиабилетов из Брянска в Сочи на ближашие доступные даты.

Как сообщается в публикации, на 14 и 18 июля доступны билет по 14380 рублей в одну сторону, на 28 августа можно взять за 6580. На первую неделю августа все дешевые билеты уже разобрали, а далее до конца месяца места по не самому высокому тарифу пока есть.

Получше ситуация с рейсами в Симферополь. На некоторые даты у РусЛайна уже проданы все билеты, но на другие дни есть шансы купить билеты по 5640 рублей без багажа. С ИрАэро в ближайшие дни можно улететь по цене от 8350, на более поздние цены стартуют от 9350, а ближе к концу августа есть места по 5750 рублей.

Автор публикации уверен, что брянцы разберут и самые дорогие билеты: пока границы остаются закрытыми, выбора у людей нет. Комментаторы возражают, что более дешевая альтернатива — добираться в Сочи через Москву.

«Сейчас можно взять за 4 тыс из МСК на эту дату. с багажом. 500 аэроэкспресс + 600 ж/д. Итого 5 тыс. А если учесть, что до нашего аэропорта тоже рублей 500 будет стоить, то и вовсе 4600 выйдет. Разницу в 10 тыс на проживание можно потратить. Очень странное ценообразование», — пишет один из комментаторов.

«Я тоже рассматриваю вариант перелета через Москву. Или поезд/автобус. И так думаю не я одна. Лучше на новеньком Боинге из/в Москву за 3500 р. (порядка 20 рейсов в день на выбор), чем на печально известном Суперджете-100 из/в Брянск за 9350 р. А Суперджеты ИрАэро из/в Брянск полетят полупустые. Странный маркетинг у ИрАэро... У жителей Брянска есть варианты маршрутов в Сочи/Крым. Печально, что нет адекватных вариантов прямых перелетов», — отвечает ему другая участница дискуссии.