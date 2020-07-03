В Брянске коровы оккупировали пляж на озере Орлик 5

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал фотографию коров, пришедших на водопой к озеру Орлик 5.

«Орлик 5....в своём репертуаре.неужели не найдется управы на недобросовестных хозяев этих животных???из года в год одно и тоже», — написал он.

Некоторые коммпентаторы разделили его возмущение. Однако немало участников обсуждения констатировали, что коровы приходили на водопой к водоемам всегда, и никаких проблем это не создавало, разве что естественные продукты жизнедеятельности на берегу, которые можно обойти и которые со временем исчезают. Гораздо больше вреда природе от людей, которые моют на берегу автомобили и оставляют всякий химический мусор.