Региональный оператор по работе с отходами запустил раздельный сбор мусора в районах Брянщины

Региональный оператор по обращению с ТКО начал вводить систему раздельного сбора отходов в районных центрах. Накануне, 6 июля, контейнеры для вторсырья были установлены на площадках в поселке Белые Берега.

О том, что наш регион одним из первых стал выполнять задачу президента страны и вводить раздельный сбор отходов не только в областном центре, но и в районах, генеральный директор АО «Чистая планета» рассказал на IV Международном съезде регоператоров, который проходил на минувшей неделе. Владимир Чашников по приглашению организаторов выступил с презентацией об успешном внедрении раздельного сбора отходов в Брянской области и стал одним из спикеров сессии, посвященной пробелам в законодательном регулировании, где в обсуждении принимали участие представители Министерства природных ресурсов РФ, ППК РЭО и руководители ассоциации «Чистая страна». Брянская область по итогам первого года реализации федеральной реформы чистоты вошла в десятку лучших и продолжает занимать лидирующие позиции:

—Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области расширяет географию раздельного сбора отходов. В течение прошлого года мы достигли хороших результатов по вовлечению жителей города Брянска в раздельный сбор. А сейчас мы начали вводить эту систему и в районных центрах. Но если на контейнерных площадках областного центра у нас установлены три контейнера: один для ТКО и два для вторсырья – один для пластика, другой – для макулатуры и картона, то в районах по примеру Москвы мы сейчас вводим дуальную систему сбора отходов, когда на площадке есть два контейнера: для ТКО и для вторсырья. То есть накопитель, куда жители смогут складировать и пластик, и макулатуру, будет один. Первыми районами, где на Брянщине этим летом будет введен раздельный сбор отходов, станут поселки Белые Берега, Навля, Локоть, Комаричи и город Севск, — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.