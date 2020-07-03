Водоемы Брянщины возвращаются в свои берега

Брянцы обсуждают в социальных сетях резкое падение уровня воды в реках и других водоемах региона. Они отмечают, что он возвращается к привычным отметкам.

Ранее после сброса воды в водохранилищах в Десногорске и Людинове вышли из берегов реки на Брянщине, включая Десну. Были зафиксированы также массовые случаи гибели рыбы, в частности, в Десне. Как пояснили специалисты, причиной стало то, что в условиях выхода из берегов оказавшаяся под водой растительность начала гнить, это стало причиной нехватки кислорода в воде, и рыба задыхалась.

Ранее мы сообщали, что в Новозыбкове природоохранная прокуратура выявила массовое отравление рыбы канализационными стоками после прорыва трубы в райцентре.