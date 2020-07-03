Синоптики пообещали брянцам передышку от аномальной жары

Трагедия произошла возле одного из частных домов в Алексино.

Уже к вечеру вторника температура воздуха снизится до 19 градусов выше нуля, а в среду максимальная высота столбика термометра составит плюс 15.

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Движение автотранспорта через два переезда в Брянской области будет ограничено в связи с ремонтом инфраструктуры с 6 по 9 июля На следующей неделе железнодорожники проведут плановые ремонтные работы в зоне двух железнодорожных переездов на Суземском направлении в Брянской области. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

Игорь Маковский: аудитория онлайн творческих конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» превысила полмиллиона человек В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги и наградили победителей первого этапа корпоративных онлайн-конкурсов «Полезная изоляция». Они стартовали по инициативе генерального директора «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в начале апреля для сотрудников компаний и их семей. Целью проведения таких дистанционных мероприятий стало включение максимального количество персонала, находящегося на удаленном режиме работы, в активную спортивную и творческую деятельность в период сложной эпидемиологической обстановки.

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